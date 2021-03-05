Emprestado pelo Atlético de Madrid ao Leverkusen, Arias desperta interesse de PSG, Everton e Roma

Santiago Arias, lateral que está cedido pelo Atlético de Madrid ao Bayer Leverkusen, atrai interesse de grandes clubes da Europa. De acordo com a revista "Kicker", o clube espanhol já está conversando com Paris Saint-Germain, Everton e Roma.

Afastado dos gramados desde outubro, Arias sofreu uma grave lesão na perna esquerda na vitória da Colômbia, por 3 a 0, sobre a Venezuela pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.Na atual temporada pelo Bayer Leverkusen, Arias disputou apenas uma partida. Ele não marcou gols e nem deu assistências.