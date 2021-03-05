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Emprestado pelo Atlético de Madrid ao Leverkusen, Arias desperta interesse de PSG, Everton e Roma

Aos 29 anos, lateral pode trocar de clube na Europa mais uma vez. Lesionado, ele disputou apenas um jogo na temporada a serviço da equipe alemã...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 09:34
Crédito: Divulgação/Bayer Leverkusen
Santiago Arias, lateral que está cedido pelo Atlético de Madrid ao Bayer Leverkusen, atrai interesse de grandes clubes da Europa. De acordo com a revista "Kicker", o clube espanhol já está conversando com Paris Saint-Germain, Everton e Roma.
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Afastado dos gramados desde outubro, Arias sofreu uma grave lesão na perna esquerda na vitória da Colômbia, por 3 a 0, sobre a Venezuela pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.Na atual temporada pelo Bayer Leverkusen, Arias disputou apenas uma partida. Ele não marcou gols e nem deu assistências.

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