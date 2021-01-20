Emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid, Torreira entra na mira da Inter de Milão

Contratado pelo Atlético de Madrid no início da temporada, a passagem do volante Lucas Torreira pode estar perto do fim. De acordo com a imprensa italiana, a Inter de Milão tem o interesse no jogador, que não vem sendo titular com Diego Simeone na capital espanhola.
O uruguaio de 24 anos, que pertence ao Arsenal, chegou aos Colchoneros em outubro, na negociação que fez Thomas Partey realizar o caminho inverso. O ganês deixou o clube espanhol para atuar pelos Gunners. Torreira, porém, não tem encantado e fez apenas 13 jogos na temporada, sendo nove como reserva.
De acordo com o portal "Tuttosport", a Inter de Milão estuda oferecer o meia Christian Eriksen ao Arsenal em troca por Torreira. Sem espaço com Antonio Conte, o dinamarquês está na lista de transferências da Nerazzurri.