Emprestado pela Roma, Kluivert revela desejo de permanecer no RB Leipzig: 'Gostaria de ficar'

- Estou bem aqui e gostaria de ficar, mas todos sabemos como funciona o mercado. Meu contrato de empréstimo não tem opção de compra - disse o atacante, que também relembrou de sua saída do Ajax.- Não me arrependo de ter assinado pela Roma nem de ter vindo para o Leipzig. Ninguém sabe como as coisas teriam acontecido se tivesse ficado no Ajax. Por vezes, penso que podia ter feito parte daquela fantástica campanha na Liga dos Campeões.