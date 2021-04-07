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Emprestado pela Roma, Kluivert revela desejo de permanecer no RB Leipzig: 'Gostaria de ficar'

Atacante, porém, disse não saber qual será seu futuro, uma vez que o empréstimo não tem opção de compra...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 12:24
Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
Por empréstimo no RB Leipzig, Justin Kluivert admitiu o desejo de continuar no clube alemão. Sem opção de compra junto a Roma, o atacante disse não saber qual será seu futuro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
- Estou bem aqui e gostaria de ficar, mas todos sabemos como funciona o mercado. Meu contrato de empréstimo não tem opção de compra - disse o atacante, que também relembrou de sua saída do Ajax.- Não me arrependo de ter assinado pela Roma nem de ter vindo para o Leipzig. Ninguém sabe como as coisas teriam acontecido se tivesse ficado no Ajax. Por vezes, penso que podia ter feito parte daquela fantástica campanha na Liga dos Campeões.

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