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futebol

Emprestado ao Sevilla, Reguilón não revela seu futuro

Lateral que pertence ao Real Madrid disse que está focado no restante da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 18:05

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 18:05

Crédito: Reprodução
Sergio Reguilón prefere não revelar seu futuro. Emprestado pelo Real Madrid ao Sevilla e sem uma cláusula de compra no contrato, o lateral disse que "falar sobre o futuro seria um erro".
- Agora, falar sobre onde vou jogar na próxima temporada seria um erro grave. Eu tenho que me concentrar exclusivamente nos onze jogos restantes e vamos ver o que acontece comigo. Se eu me concentrar agora no futuro, não seria bom, nem para mim nem para os objetivos da equipe. Eu não sei o que vai acontecer, realmente. Só sei que meu contrato de empréstimo com o Sevilla está terminando, mas ainda não sei o que me espera amanhã. Isso será discutido quando chegar a hora - revelou.
- Estamos bastante envolvidos no que temos que fazer e jogar nosso jogo. Gostaria de ver quem é o melhor e demonstrá-lo em campo. O Betis tem uma equipe muito boa, com ótimos jogadores. Eles são um bom time e será difícil vencê-los, mas estamos trabalhando bem para obter uma vitória - contou sobre o jogo contra o Betis.
Sobre a ausência dos torcedores, Reguilón revelou que não tê-los machuca um pouco.
- Não sei se a ausência de fãs deixa o clássico mais igual, mas, é claro, não ter nosso pessoal nos machuca um pouco. Infelizmente, não poderei viver toda aquela loucura que me disseram que é vivida naquele dia. Apesar de tudo, tenho certeza de que eles vão nos apoiar em suas casas, como sempre fazem. E MAIS:Camisa do Dortmund viraliza nas redes por parecer com PokémonEm carta, Cafu fala sobre morte do filho: 'Perdi ele em meus braços'RB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral AngeliñoZagueiro do Liverpool diz que atletas estão focados desde a paralisaçãoManchester United buscou a contratação de Ansu Fati E MAIS:

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