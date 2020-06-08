Emprestado ao Sevilla, Reguilón não revela seu futuro

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Sergio Reguilón prefere não revelar seu futuro. Emprestado pelo Real Madrid ao Sevilla e sem uma cláusula de compra no contrato, o lateral disse que "falar sobre o futuro seria um erro".

- Agora, falar sobre onde vou jogar na próxima temporada seria um erro grave. Eu tenho que me concentrar exclusivamente nos onze jogos restantes e vamos ver o que acontece comigo. Se eu me concentrar agora no futuro, não seria bom, nem para mim nem para os objetivos da equipe. Eu não sei o que vai acontecer, realmente. Só sei que meu contrato de empréstimo com o Sevilla está terminando, mas ainda não sei o que me espera amanhã. Isso será discutido quando chegar a hora - revelou.

- Estamos bastante envolvidos no que temos que fazer e jogar nosso jogo. Gostaria de ver quem é o melhor e demonstrá-lo em campo. O Betis tem uma equipe muito boa, com ótimos jogadores. Eles são um bom time e será difícil vencê-los, mas estamos trabalhando bem para obter uma vitória - contou sobre o jogo contra o Betis.

Sobre a ausência dos torcedores, Reguilón revelou que não tê-los machuca um pouco.