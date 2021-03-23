Emprestado ao Grêmio, Hugo Nogueira quer seguir no Tricolor e se firmar na equipe

O goleiro do time Sub-20 do Grêmio, Hugo Nogueira, está de volta a Bebedouro (SP) em função da paralisação dos treinamentos, por conta da pandemia da Covid-19. Emprestado até o final do ano ao time gaúcho, o jogador vive a expectativa em atuar no restante da temporada pela equipe e assim, conseguir estender o vínculo com o tricolor. A previsão, no momento, é de retorno a Porto Alegre (RS) no dia 29 de março para retomar as atividades no CT.Em 2020, Hugo se destacou na campanha do Mirassol na Copa São Paulo. O time foi até as oitavas de final da competição, ao ser eliminado pelo Corinthians. O goleiro também fez parte da equipe profissional que foi até a semifinal do Paulistão, após eliminar o São Paulo nas quartas de final, onde também deixou o torneio após eliminação para o mesmo Corinthians.

- 2020 foi um ano especial. Fiz uma grande Copinha, vivi a minha primeira experiência como profissional e ainda assinei com o Grêmio. É um sonho que vivo e que sem dúvidas, há muito o que construir ainda. Torço muito para que as condições de saúde melhorem, para que eu possa jogar pelo Grêmio em 2021 - disse o goleiro sobre o que viveu na última temporada.Hoje aos 19 anos, Hugo Nogueira chegou a Porto Alegre em novembro do ano passado, emprestado pelo Mirassol. Com apenas quatro amistosos realizados pela equipe, o goleiro mostra confiança na extensão do contrato com o tricolor gaúcho. - Joguei poucas partidas pelo Grêmio, no ano passado. A paralisação atrapalhou esse processo de crescimento no clube e tenho que compreender isso. Seguirei treinando aqui em Bebedouro para manter minha forma física e assim que retornarmos, o foco é fazer o melhor para mostrar o meu valor e permanecer no Grêmio - completou o jovem goleiro.Antes de chegar ao Mirassol, Hugo atuou por diversas equipes do interior paulistas, como o Capivariano (Sub-20 e profissional), Inter de Bebedouro (Sub-17), Monte Azul (Sub-15) e Batatais (Sub-13).