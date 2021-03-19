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futebol

Emprestado ao Botafogo-SP, Kaio Magno teve apenas uma oportunidade

Com apenas uma partida em um mês, jogador, que pertence ao Vasco, quer atuar mais para mostrar o seu potencial durante a disputa do Campeonato Paulista...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 18:09
Crédito: Divulgação
O atacante Kaio Magno foi apresentado oficialmente no Botafogo-SP em fevereiro e, completando um mês de clube, teve apenas uma oportunidade de entrar em campo com a camisa da equipe.
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Emprestado pelo Vasco para disputar o Campeonato Paulista e ganhar mais experiência, o Botafogo-SP aprovou a contratação do atacante que foi relacionado logo na estreia do time em 2021. Entrando no segundo tempo, Kaio Magno fez seu segundo jogo oficial na carreira e ajudou o Botafogo-SP a não sair derrotado no Morumbi, empatando em 1 a 1 com o São Paulo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTATrabalhando forte e motivado com a primeira oportunidade fora do Vasco da Gama, o atacante mostrou bom desempenho nos treinos e chegou a ser relacionado pelo treinador Alexandre Gallo em mais duas oportunidades, diante do Guarani e da Ferroviária, mas não entrou em campo. Na última rodada, Kaio Magno não foi relacionado para a partida contra a Ponte Preta e atualmente treina com o time reserva separado dos jogadores considerados titulares. A situação gerou estranheza.
O Botafogo-SP não vem bem nas competição. Atualmente, são apenas um ponto nas últimas quatro partidas. Chance para mudanças na equipe e uma possível oportunidade para o jovem talento.

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