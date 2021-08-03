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Empresários celebram ida de Emerson Royal ao Barcelona: 'Será muito feliz lá e na Seleção'

Lateral acertou com o clube por cinco temporadas...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 13:05
Crédito: Emerson Royal foi apresentado no Barcelona (Divulgação / Barcelona FC
A apresentação do lateral direito Emerson Royal no Barcelona representou uma mudança significativa na carreira do Brasileiro. Emerson deixou o Atlético Mineiro em 2019, quando foi adquirido em ação conjunta do Barcelona com o Betis por 12 milhões de euros por cinco temporadas e agora terá a chance de defender um dos maiores clubes do mundo.Emerson foi apresentado no Barcelona com seus novos agentes, Ulisses Jorge e seu sócio Danilo Lima, proprietários da UJ Football Talent (São Paulo & Lisboa), empresa que hoje tem representados em dois dos maiores clubes do mundo (além de Emerson no Barcelona, tem Éder Militão no Real Madrid).
- Nos tornamos referência porque temos a convicção que nosso trabalho precisa ser diferenciado. O mais importante é saber que os atletas confiam no nosso trabalho. O Emerson é um jogador de muita qualidade e mesmo com apenas 22 anos já demonstrou maturidade aqui na Espanha e na seleção brasileira. Temos certeza que ele será muito feliz no Barcelona e dará inúmeras alegrias ao torcedor brasileiro com a nossa seleção. A nossa missão é dar segurança ao atleta e traçar sempre a melhor estratégia de carreira - disse Ulisses Jorge.
No futebol brasileiro, a empresa, sediada em Portugal, tem em sua cartela de clientes jogadores como o lateral esquerdo do Flamengo, Ramon Ramos; Guilherme Biro, do Corinthians; Eric Pimentel, do Vasco; Gabriel Vareta, do Palmeiras - todos com passagens pelas seleções de base.
- Buscamos enxergar o atleta como alguém que precisa de todo suporte para poder entregar o resultado do esporte em alto rendimento. Hoje em dia um menino de 10 anos já tem acompanhamento profissional, e a família precisa confiar em quem está tomando conta do seu filho. Temos esse cuidado, porque, somente desse jeito teremos novos Emerson Royal e Eder Militão - afirmou Danilo Lima.

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