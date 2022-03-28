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futebol

Empresário quer que Manchester United invista em Harry Kane

Jorge Mendes busca um companheiro de ataque para Cristiano Ronaldo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 08:43

Publicado em 28 de Março de 2022 às 08:43

Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, trabalha em busca de um atacante para o Manchester United. Segundo o "The Athletic", Harry Kane, do Tottenham, é tratado como alvo principal dos Red Devils para a próxima temporada.O camisa 10 dos Spurs, que foi alvo do Manchester City em 2021, tem contrato com a equipe londrina até 2024 e não manifestou interesse em renovar seu vínculo. Essa postura favorece uma saída caso os Diabos Vermelhos queiram investir na chegada de um dos maiores centroavantes atuais.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, Mendes também trabalha com alternativas caso o Tottenham não queira vender Kane. Os nomes de Darwin Núñez, jogador do Benfica, e de Tammy Abraham, ex-Chelsea e atualmente na Roma, estão na mesa de possíveis reforços.
Apesar das especulações, o Manchester United precisa, antes de tudo, decidir sobre quem será o técnico para a próxima temporada. O novo comandante deve decidir com quais peças irá querer trabalhar para o próximo ano, embora Cristiano Ronaldo, apesar dos rumores, deva continuar.
Crédito: KanedeveserumadasprioridadesdoManchesterUnitednomercado(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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