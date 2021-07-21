Empresário negocia contrato entre Pogba e Paris Saint-Germain

O empresário de Paul Pogba, Mino Raiola, está negociando os termos pessoais de contrato entre o atleta e o Paris Saint-Germain, segundo o "Daily Mail". O atleta, que tem contrato até 2022, é o novo desejo da equipe francesa para a próxima temporada.O camisa seis não demonstrou nenhum desejo em negociar um novo acordo com os Diabos Vermelhos. Com isso, os ingleses possuem seis semanas para decidir se irá vender o jogador por cerca de 50 milhões de euros (R$ 308 milhões) ou se irá correr o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano.