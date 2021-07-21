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Empresário negocia contrato entre Pogba e Paris Saint-Germain

Mino Raiola pressiona Manchester United pela saída do meia francês ao PSG nesta janela de transferências. Equipe de Mauricio Pochettino busca o quinto reforço...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 08:30

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 08:30

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O empresário de Paul Pogba, Mino Raiola, está negociando os termos pessoais de contrato entre o atleta e o Paris Saint-Germain, segundo o "Daily Mail". O atleta, que tem contrato até 2022, é o novo desejo da equipe francesa para a próxima temporada.O camisa seis não demonstrou nenhum desejo em negociar um novo acordo com os Diabos Vermelhos. Com isso, os ingleses possuem seis semanas para decidir se irá vender o jogador por cerca de 50 milhões de euros (R$ 308 milhões) ou se irá correr o risco de perdê-lo sem custos no próximo ano.
> Veja a tabela da Ligue 1
A imprensa britânica destaca que o PSG é um dos poucos clubes capazes de bancar o salário do meia, mas que ainda não houve nenhum contato oficial com o Manchester United visando a contratação do atleta neste mercado ativo da equipe francesa.
Até o momento, o elenco de Mauricio Pochettino recebeu quatro reforços de peso: Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi. Além disso, o clube renovou o contrato de Neymar e busca um acordo com Mbappé nos próximos dias.

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