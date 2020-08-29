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futebol

Empresário nega ida de Lucas Alario para o Benfica nesta temporada

Atacante do Bayer Leverkusen está sendo especulado na equipe de Jorge Jesus pelo desejo do técnico português em reforçar o setor ofensivo dos Encarnados para Liga dos Campeões...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 13:33
Crédito: Patrik Strollarz/AFP
O empresário do atacante Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, negou que o argentino esteja se mudando para o Benfica, em entrevista ao portal “EuropaCalcio”. O time dirigido por Jorge Jesus segue atrás de um centroavante após a desistência por Cavani devido às disparidades salariais exigidas pelo uruguaio.
- Tive o Óscar Cardozo no Benfica durante sete anos e tenho uma relação excelente com o clube. O Alario tem um perfil que se enquadra no futebol português, mas não sei se será possível do ponto de vista econômico. Neste momento são apenas rumores. A única equipe que mostrou interesse foi o Celtic, mas ele quer jogar um campeonato competitivo.
Alario conseguiu suas primeiras oportunidades na Europa após apresentar um bom futebol com a camisa do River Plate. O argentino tem contrato com o Bayer Leverkusen até 2022, mas atualmente é reserva de Kevin Volland. Na última temporada, o centroavante atuou em 36 partidas, marcou 12 gols e deu três assistências.

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