Empresário nega ida de Lucas Alario para o Benfica nesta temporada

Crédito: Patrik Strollarz/AFP

O empresário do atacante Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, negou que o argentino esteja se mudando para o Benfica, em entrevista ao portal “EuropaCalcio”. O time dirigido por Jorge Jesus segue atrás de um centroavante após a desistência por Cavani devido às disparidades salariais exigidas pelo uruguaio.

- Tive o Óscar Cardozo no Benfica durante sete anos e tenho uma relação excelente com o clube. O Alario tem um perfil que se enquadra no futebol português, mas não sei se será possível do ponto de vista econômico. Neste momento são apenas rumores. A única equipe que mostrou interesse foi o Celtic, mas ele quer jogar um campeonato competitivo.