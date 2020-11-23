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futebol

Empresário garante que Cristiano Ronaldo seguirá na Juventus até 2022

Jorge Mendes acabou com os rumores de que o astro português
poderia mudar de clube em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 15:28

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:28

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, acabou com qualquer especulação sobre o futuro do craque. Em entrevista ao "Tuttosport", garantiu que o português seguirá na Juventus até 2022.
- Ele se alimenta de metas e se reprograma continuamente para alcançá-las. Os objetivos da equipe se entrelaçam com os pessoais. Além de ser estrela, na Juventus é cada vez mais líder. Entre essa e a próxima temporada, a última das quatro previstas por contrato assinado em 2018, Cristiano pretende reescrever várias páginas do mundo do futebol - disse.Os rumores apontavam que Cristiano Ronaldo sairia da Juventus. O Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United foram os clubes que foram especulados como possíveis destinos do português.
Nesta segunda-feira, porém, o "Tuttosport" garantiu que Cristiano Ronaldo está feliz na Juventus e sente que Pirlo pode ajudá-lo a alcançar suas metas pessoais na carreira.

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