Empresário garante que Cristiano Ronaldo seguirá na Juventus até 2022

- Ele se alimenta de metas e se reprograma continuamente para alcançá-las. Os objetivos da equipe se entrelaçam com os pessoais. Além de ser estrela, na Juventus é cada vez mais líder. Entre essa e a próxima temporada, a última das quatro previstas por contrato assinado em 2018, Cristiano pretende reescrever várias páginas do mundo do futebol - disse.Os rumores apontavam que Cristiano Ronaldo sairia da Juventus. O Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester United foram os clubes que foram especulados como possíveis destinos do português.