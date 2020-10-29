Empresário egípcio está perto de comprar o Burnley, da Inglaterra, por cerca de R$ 1,5 bilhão

O futebol inglês pode ter um novo clube milionário. De acordo com informações da emissora britânica "Sky Sports", o Burnley, que disputa a Premier League, está perto de ser comprado pelo empresário egípcio Mohamed El Kashashy, de 41 anos, que atua no ramo da alimentação.Ainda segundo a publicação, a oferta do empresário aos Clarets é de 200 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 1,5 bilhão) e as conversas com a atual direção do clube estão adiantadas. A única pendência, por enquanto, é a aprovação da Premier League.