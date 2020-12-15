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futebol

Empresário diz que Pogba só deve sair ao final da temporada

Mino Raiola afirma que saída do meio-campista francês na janela de transferências de janeiro é improvável. Juventus e Real Madrid são os principais interessados...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 09:15

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 09:15

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Após tumultuar os vestiários do Manchester United, o empresário de Pogba, Mino Raiola, afirmou que o meio-campista deve terminar a temporada atuando pelos Diabos Vermelhos. Na última semana, o italiano deu uma entrevista e revelou que o tempo do francês no clube de Old Trafford havia acabado.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- Eu estava falando sobre o próximo verão (europeu). É muito difícil ver grandes clubes fazerem esse tipo de transferência em janeiro. Vamos ver o que acontece no verão - revelou em entrevista ao “Daily Mail”.O contrato do camisa seis vai até 2022, então Raiola planeja negociá-lo para um novo destino quando estiver faltando apenas um ano para o término do vínculo. A Juventus surge como uma forte candidata para contar novamente com os serviços do campeão do mundo, mas o Real Madrid também está na disputa.

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