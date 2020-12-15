Empresário diz que Pogba só deve sair ao final da temporada

Após tumultuar os vestiários do Manchester United, o empresário de Pogba, Mino Raiola, afirmou que o meio-campista deve terminar a temporada atuando pelos Diabos Vermelhos. Na última semana, o italiano deu uma entrevista e revelou que o tempo do francês no clube de Old Trafford havia acabado.

- Eu estava falando sobre o próximo verão (europeu). É muito difícil ver grandes clubes fazerem esse tipo de transferência em janeiro. Vamos ver o que acontece no verão - revelou em entrevista ao “Daily Mail”.O contrato do camisa seis vai até 2022, então Raiola planeja negociá-lo para um novo destino quando estiver faltando apenas um ano para o término do vínculo. A Juventus surge como uma forte candidata para contar novamente com os serviços do campeão do mundo, mas o Real Madrid também está na disputa.