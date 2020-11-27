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Empresário de Vladimir acredita em extensão de contrato com o Santos até o fim do Brasileirão

Vínculo do atleta com o Peixe tem validade até o dia 31 de dezembro. Renovação segue travada...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 11:49
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O contrato do goleiro Vladimir com o Santos se encerrará no dia 31 de dezembro e ainda não houve avanço para renovação. Ainda assim, o empresário Beto Lopes, que cuida arreira do jogador, acredita que o vínculo do camisa 1 com o Peixe será extendido até fevereiro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro.
A Fifa recomenda que, por conta do período de paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, jogadores que estão em fim de contrato com os seus clubes permaneçam até o fim dos torneios. Outro fator que pode reforçar essa extensão é o fato de Vladimir se recuperar de uma cirurgia no dedo mínimo do pé direito, após uma lesão sofrida em agosto.
- Por conta da cirurgia, e até pelo fato de o Campeonato Brasileiro prosseguir até fevereiro, no mínimo o vínculo do Vlad com o Santos será prorrogado pelo mesmo período - disse o agente. No time profissional do Peixe desde 2009, Vladimir sempre buscou o seu espaço entre os titulares. Em 2015, com a lesão do então titular Vanderlei, o Menino da Vila foi campeão paulista jogando, inclusive defendendo pênalti na decisão contra o Palmeiras.
Após passar 2019 emprestado ao Avaí, o camisa 1 retornou ao Peixe nesta temporada e viu a chance de assumir de vez a meta do clube escapar por conta da lesão. Após uma briga jurídica do "dono do gol santista", Everson, com o clube, Vlad assumiu a titularidade, jogou cinco partidas e se contundiu, dando espaço para João Paulo. Agora, além de João, Vladimir terá que disputar espaço com John, que atuou nos últimos três jogos, já que o atual titular foi diagnosticado com Covid-19, e fez boas atuações.

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