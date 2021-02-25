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futebol

Empresário de Pedro Rocha esclarece situação do atleta na Rússia

No time B do Spartak Moscou devido ao excesso de estrangeiros no clube, o atacante ainda
pode voltar a jogar no Brasil neste ano...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 17:52

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:52

Crédito: Divulgação / Site oficial do Spartak Moscou
O atacante de 26 anos retornou à Rússia após o término de seu empréstimo com o Flamengo e foi reintegrado ao grupo. Pedro fez toda a intertemporada com a equipe principal em Dubai e participou de três amistosos preparatórios: foi titular em dois e deu assistência para o gol da vitória diante do Shakhtyor.+ Em jogo de duas viradas, Arsenal derrota o Benfica pela Europa LeagueO atleta foi transferido para a equipe B do Spartak Moscou porque as vagas para estrangeiros na equipe A já estavam preenchidas, são apenas 8. Diante de notícias publicadas com informações equivocadas, Hamilton Bernard, empresário da HWS Group que gerencia a carreira de Pedro Rocha, esclarece a situação.
- Ele está no segundo time apenas por não haver mais vagas para estrangeiros no primeiro time, e não por questões técnicas. Existem muitos clubes brasileiros interessados no atleta, porém, devido ao fator financeiro relacionado a um novo empréstimo, ainda não há definição.Pedro segue treinando normalmente na Rússia e ainda há possibilidades de retornar ao Brasil e atuar por mais uma temporada no futebol brasileiro.

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