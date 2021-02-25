Empresário de Pedro Rocha esclarece situação do atleta na Rússia

O atacante de 26 anos retornou à Rússia após o término de seu empréstimo com o Flamengo e foi reintegrado ao grupo. Pedro fez toda a intertemporada com a equipe principal em Dubai e participou de três amistosos preparatórios: foi titular em dois e deu assistência para o gol da vitória diante do Shakhtyor.+ Em jogo de duas viradas, Arsenal derrota o Benfica pela Europa LeagueO atleta foi transferido para a equipe B do Spartak Moscou porque as vagas para estrangeiros na equipe A já estavam preenchidas, são apenas 8. Diante de notícias publicadas com informações equivocadas, Hamilton Bernard, empresário da HWS Group que gerencia a carreira de Pedro Rocha, esclarece a situação.