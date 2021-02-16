Empresário de Nacho Fernández confirma ida do meia para o Galo

Crédito: Divulgação/River Plate

O empresário do meia-atacante Nacho Fernández, Daniel González, confirmou que o jogador, de 31 anos, deixará o River Plate e será atleta do Atlético-MG. A negociação, segundo Daniel, será um contrato de três anos com o argentino. -Ele é jogador do (Atlético) Mineiro, contrato de três anos-disse ao canal TyC Sports, de Buenos Aires.

- Nacho já tem 31 anos, e na conversa que tivemos com o presidente do River, ele me prometeu que se conseguissem algo que o River pretendesse, o venderia. E cumpriu. Estamos muito agradecidos. E conseguimos fazer - revelou o empresário, que comentou sobre a participação de Rodrigo Caetano na negociação. - Com a ajuda de que o diretor de futebol do Mineiro é o mesmo do Inter de Porto Alegre, que queria levá-lo. Fica um pouco mais fácil. Então, foram detalhes para terminar, cada lado puxa um pouco e terminou. Esperamos voltar, terminar os três anos no Brasil e tomara que se possa aposentar no River. Ele deixa uma boa imagem e está agradecido com todos - completou o agente.

O negócio, que teve muita conversa entre as partes, pois os entraves financeiros eram as principais dificuldades de Nacho ser confirmado no Atlético-MG, foram superadas na tarde de segunda-feira.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO A equipe mineira diz que só irá se pronunciar oficialmente quando a transação for concluída 100%. Sem confirmação oficial, os valores da transferência de Nacho para o Galo devem girar em torno de 6 milhões de dólares ( cerca de R$ 32 milhões) livres de impostos. A vinda de Nacho Fernández foi aprovada por Jorge Sampaoli, que sempre tratou o jogador como especial. Todavia, com uma chance grande de deixar o Galo, Sampaoli nem poderá comandar o meia que fez sucesso nos milionários. O atual diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, tentou a contratação de Nacho Fernández para o Internacional em 2020, mas o time de Buenos Aires recusou U$ 9 milhões (R$ 37 milhões) e o meia seguiu nos Millonarios, inclusive renovando seu acordo até 2023.