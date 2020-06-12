Empresário de Matheus Nunes crê em desfecho positivo quanto a renovação de contrato

Crédito: Divulgação/Grêmio

Matheus Nunes está em fase de negociações para renovar seu contrato com o Grêmio. Destaque na Copa São Paulo deste ano, o lateral-esquerdo atualmente tem vínculo até o fim desta temporada com o clube gaúcho.

As partes conversam para uma prorrogação de três anos e o estafe do atleta vê com bons olhos a proposta apresentada.

- Já iniciamos as tratativas com o Grêmio e ficamos contentes com o que vimos. O Matheus tem um futuro brilhante pela frente e acreditamos que poderemos chegar a um acordo para ele dar sequência no seu trabalho pelo clube. Nos próximos dias devemos ter algumas novidades sobre essa situação. Ele foi muito bem na Copa São Paulo e é apontado como um dos principais nomes para a lateral do time principal. Ficamos felizes com essa valorização - explicou Wesley Moura, CEO da P4 Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta, antes de completar:

- Temos total confiança de que o reflexo de tudo que o Matheus fez em campo será levado em conta, e estamos muito confiantes de que um desfecho positivo acontecerá em breve. Ele é uma das principais jóias da base do clube, e ainda dará muitas alegrias à torcida.

Matheus atualmente está no grupo de transição e foi capitão do Grêmio na Copa São Paulo deste ano - equipe ficou com o vice-campeonato. Ele é apontado por muitos como uma das principais opções para a lateral-esquerda do time principal.