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Empresário de Matheus Nunes crê em desfecho positivo quanto a renovação de contrato

Lateral-esquerdo está no grupo de transição, mas é visto com bons olhos para a equipe profissional do Grêmio
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LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 18:36

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 18:36

Crédito: Divulgação/Grêmio
Matheus Nunes está em fase de negociações para renovar seu contrato com o Grêmio. Destaque na Copa São Paulo deste ano, o lateral-esquerdo atualmente tem vínculo até o fim desta temporada com o clube gaúcho.
As partes conversam para uma prorrogação de três anos e o estafe do atleta vê com bons olhos a proposta apresentada.
- Já iniciamos as tratativas com o Grêmio e ficamos contentes com o que vimos. O Matheus tem um futuro brilhante pela frente e acreditamos que poderemos chegar a um acordo para ele dar sequência no seu trabalho pelo clube. Nos próximos dias devemos ter algumas novidades sobre essa situação. Ele foi muito bem na Copa São Paulo e é apontado como um dos principais nomes para a lateral do time principal. Ficamos felizes com essa valorização - explicou Wesley Moura, CEO da P4 Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta, antes de completar:
- Temos total confiança de que o reflexo de tudo que o Matheus fez em campo será levado em conta, e estamos muito confiantes de que um desfecho positivo acontecerá em breve. Ele é uma das principais jóias da base do clube, e ainda dará muitas alegrias à torcida.
Matheus atualmente está no grupo de transição e foi capitão do Grêmio na Copa São Paulo deste ano - equipe ficou com o vice-campeonato. Ele é apontado por muitos como uma das principais opções para a lateral-esquerda do time principal.
A equipe comandada por Renato Gaúcho perdeu recentemente Caio Henrique - que retornou para o Atlético de Madrid - e conta com Bruno Cortez e Guilherme Guedes.E MAIS:Por Onde Anda Lucas Leiva, o craque ex-GrêmioApós exames, Tricolor não apresenta casos da COVID-19Falando com o L!, Paulo Miranda elogia gestão: 'Serve de exemplo'Dívida de clube árabe gera pedido urgente de Grêmio a FIFA E MAIS:

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