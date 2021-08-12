Empresário de Lautaro Martínez garante permanência do atacante na Inter de Milão esta temporada

O empresário de Lautaro Martínez garantiu que o atacante não irá deixar a Inter de Milão nesta janela de transferências. Em entrevista ao "Tyc Sports", Alejandro Camaño disse também que tem o interesse em se sentar com os dirigentes italianos para discutir a renovação de contrato do camisa 10.- Não irá sair da Inter apesar das ofertas da Inglaterra. Ele está feliz e ama o clube. Na próxima semana, irei me reunir para conversar sobre a renovação. Nossa vontade é clara, mas dependerá também deles (Inter de Milão).
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Após a saída de Romelu Lukaku, próximo de ser anunciado como novo reforço do Chelsea, Lautaro Martínez passa a ser o grande protagonista do ataque do time comandado por Simone Inzaghi. Nesta temporada, o argentino deve ganhar a companhia de Edin Dzeko.
No entanto, o camisa 10 tem contrato com a Inter de Milão até 2023 e é alvo de interesse de diversos clubes da Europa. Em 2020, o Barcelona demonstrou vontade em contar com o atleta antes da pandemia da Covid-19 e o Tottenham busca o jogador para repor uma possível saída de Harry Kane.