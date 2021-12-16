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Empresário de Kozlinski explica negociação para rescisão de contrato do goleiro com o Atlético-GO

Goleiro, que tem vínculo até dezembro de 2022, perdeu espaço nos últimos anos. Agente diz que o objetivo de Kozlinski é ter mais 'minutagem' em campo...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 20:10

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:10

O goleiro Maurício Koslinski está perto de deixar o Atlético-GO. De acordo com a Rádio Sagres 730, o jogador está fora fora dos planos da diretoria do Dragão e ambas as partes tentam selar acordo para a rescisão de contrato.O empresário do goleiro, Cléber Desidério, detalhou como têm sido as negociações.
- O objetivo agora é tentar uma situação que fique boa para o clube e para atleta também, até porque nós temos uma relação muito saudável com o Adson (Batista). O próprio Kozlinski gosta do Atlético-GO, foi o clube que deu oportunidade para ele, só que uma questão dessa não se resolve do dia para noite, vai demandar tempo para se resolver - afirmou.
O empresário do goleiro e o mandatário do Atlético-GO devem se reunir nos próximos dias para uma nova conversa.
Kozlinski se destacou na campanha que levou o Dragão ao acesso em 2020. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Jean e continuou a ser uma opção após a chegada de Fernando Miguel. Com a contratação de Luan Polli, o goleiro ficou mais tempo sem jogar.
Desidério falou sobre a possibilidade do goleiro mudar de ares.
- A questão não é nem desejo (de sair), é mais necessidade nesse momento. O Kozlisnki precisa jogar, ele está sem minutos (em campo) e isso não é bom nem para o clube e nem pra ele. Então precisamos encontrar uma solução que seja benéfica para todo mundo, o ponto é esse. Ele gosta muito da cidade e do clube, mas é necessidade, ele precisa voltar a atuar
Crédito: GoleiroficouaindamaissemespaçocomchegadasdeFernandoMigueleLuanPolli(PauloMarcos/Atlético-GO

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