Empresário de Kozlinski explica negociação para rescisão de contrato do goleiro com o Atlético-GO

O goleiro Maurício Koslinski está perto de deixar o Atlético-GO. De acordo com a Rádio Sagres 730, o jogador está fora fora dos planos da diretoria do Dragão e ambas as partes tentam selar acordo para a rescisão de contrato.O empresário do goleiro, Cléber Desidério, detalhou como têm sido as negociações.

- O objetivo agora é tentar uma situação que fique boa para o clube e para atleta também, até porque nós temos uma relação muito saudável com o Adson (Batista). O próprio Kozlinski gosta do Atlético-GO, foi o clube que deu oportunidade para ele, só que uma questão dessa não se resolve do dia para noite, vai demandar tempo para se resolver - afirmou.

O empresário do goleiro e o mandatário do Atlético-GO devem se reunir nos próximos dias para uma nova conversa.

Kozlinski se destacou na campanha que levou o Dragão ao acesso em 2020. No entanto, perdeu espaço com a chegada de Jean e continuou a ser uma opção após a chegada de Fernando Miguel. Com a contratação de Luan Polli, o goleiro ficou mais tempo sem jogar.

Desidério falou sobre a possibilidade do goleiro mudar de ares.

- A questão não é nem desejo (de sair), é mais necessidade nesse momento. O Kozlisnki precisa jogar, ele está sem minutos (em campo) e isso não é bom nem para o clube e nem pra ele. Então precisamos encontrar uma solução que seja benéfica para todo mundo, o ponto é esse. Ele gosta muito da cidade e do clube, mas é necessidade, ele precisa voltar a atuar