Empresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquino

Um dos destaques do Borussia Dortmund na temporada, o ala-direito Hakimi não deve permanecer na equipe alemã no próximo ano. O marroquino pertence ao Real Madrid e está emprestado ao clube aurinegro. Em conversa com o jornal "As", o empresário do jogador, Alejandro Camano, falou sobre o futuro do atleta.
VOLTAR AO REAL MADRID?"O que eles sempre me dizem é que o Hakimi está entre os jogadores que precisam se reapresentar para treinar. O Real Madrid faz isso muito bem, emprestando a outros lugares para que retornem como jogadores de futebol. Hakimi teve que coincidir com Carvajal, campeão do mundo, de uma qualidade impressionante. É por isso que consideraram que a melhor coisa que poderia acontecer com ele era treinar, acumular partidas. Hakimi provou ser um jogador diferente. Este ano ele fez partidas extraordinárias e isso lhe deu o prêmio de que toda a mídia olhe para ele. De alguma forma, ele tem todas as opções para retornar a Madri, sabendo que existe um dos melhores alas do mundo."
DESEJO DO JOGADOR"Temos como informação que o empréstimo termina e que ele se juntará ao Real Madrid. O que acontecerá no futuro? Hakimi quer jogar, ele é o único do Dortmund que sempre foi titular. Temos que analisar a situação, não há pressa, ele é muito jovem, muito bom, mas você tem que jogar partidas. Com o Real Madrid há um ótimo diálogo e eles sempre querem mantê-lo no radar. O que não queremos é ficar muito longe do Real Madrid. Vamos chegar a um acordo para qualquer coisa, mas pensando em jogar em algum momento o que para ele é o melhor time do mundo, o Real Madrid."E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaO dia do mercado: Chelsea busca novo goleiro, Sanchez na Alemanha, Real e Barça disputam El Clássico por meia…Após terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má faseClubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semanaEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no Betis E MAIS: