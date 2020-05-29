Empresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquino

Crédito: Ina Fassbender / AFP

Um dos destaques do Borussia Dortmund na temporada, o ala-direito Hakimi não deve permanecer na equipe alemã no próximo ano. O marroquino pertence ao Real Madrid e está emprestado ao clube aurinegro. Em conversa com o jornal "As", o empresário do jogador, Alejandro Camano, falou sobre o futuro do atleta.

VOLTAR AO REAL MADRID?"O que eles sempre me dizem é que o Hakimi está entre os jogadores que precisam se reapresentar para treinar. O Real Madrid faz isso muito bem, emprestando a outros lugares para que retornem como jogadores de futebol. Hakimi teve que coincidir com Carvajal, campeão do mundo, de uma qualidade impressionante. É por isso que consideraram que a melhor coisa que poderia acontecer com ele era treinar, acumular partidas. Hakimi provou ser um jogador diferente. Este ano ele fez partidas extraordinárias e isso lhe deu o prêmio de que toda a mídia olhe para ele. De alguma forma, ele tem todas as opções para retornar a Madri, sabendo que existe um dos melhores alas do mundo."