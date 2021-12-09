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Empresário de Haaland já sabe o destino do jogador: 'Estamos pensando há dois anos'

Agente italiano não revelou com quais clubes pretende negociar o centroavante norueguês, mas afirmou que tem o poder de influenciar o mercado da bola...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 12:08

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:08

Mino Raiola, empresário de Haaland, afirmou que já tem ideia de onde o centroavante pode atuar na próxima temporada. Em entrevista ao "Sport1", o agente italiano afirmou que tem influência no mercado de transferências e que seria irresponsável se não se movimentasse pelo atacante.- Estamos pensando há dois anos. Temos ideias claras sobre para onde Haaland deve ir e, claro, olhamos para o que o mercado tem a oferecer. Seria um mau agente não não fizesse isso. Podemos influenciar o mercado com um atleta como ele.
> Veja a tabela da Bundesliga
Apesar da possível saída do jovem norueguês do Borussia Dortmund, Raiola demonstra gratidão ao clube alemão por ter apostado no jogador que havia se destacado de forma meteórica com a camisa do RB Salzburg.
- Sou um fanático por carros. Quando pode escolher entre um Mercedes S63 AMG ou um Audi RS6 é difícil, não é? Haaland enfrentou essa decisão e Zorc demonstrou claramente as vantagens do seu S63 AMG sobre o RS6. O Dortmund se desenvolveu enormemente. Naquele período, tiveram coragem para contratar Haaland, que era desconhecido, mas já custava muito dinheiro.
Apesar de ter contrato com o clube alemão até 2024, o centroavante deve ser disputado pelas principais equipes do Velho Continente. Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação e um deles pode ser o destino do atleta na próxima temporada.
Crédito: HaalandirámovimentarapróximajaneladetransferênciasdeverãonaEuropa(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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