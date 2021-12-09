Empresário de Haaland já sabe o destino do jogador: 'Estamos pensando há dois anos'

Mino Raiola, empresário de Haaland, afirmou que já tem ideia de onde o centroavante pode atuar na próxima temporada. Em entrevista ao "Sport1", o agente italiano afirmou que tem influência no mercado de transferências e que seria irresponsável se não se movimentasse pelo atacante.- Estamos pensando há dois anos. Temos ideias claras sobre para onde Haaland deve ir e, claro, olhamos para o que o mercado tem a oferecer. Seria um mau agente não não fizesse isso. Podemos influenciar o mercado com um atleta como ele.

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Apesar da possível saída do jovem norueguês do Borussia Dortmund, Raiola demonstra gratidão ao clube alemão por ter apostado no jogador que havia se destacado de forma meteórica com a camisa do RB Salzburg.

- Sou um fanático por carros. Quando pode escolher entre um Mercedes S63 AMG ou um Audi RS6 é difícil, não é? Haaland enfrentou essa decisão e Zorc demonstrou claramente as vantagens do seu S63 AMG sobre o RS6. O Dortmund se desenvolveu enormemente. Naquele período, tiveram coragem para contratar Haaland, que era desconhecido, mas já custava muito dinheiro.

Apesar de ter contrato com o clube alemão até 2024, o centroavante deve ser disputado pelas principais equipes do Velho Continente. Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain monitoram a situação e um deles pode ser o destino do atleta na próxima temporada.