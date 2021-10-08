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futebol

Empresário de Donnarumma critica vaias ao goleiro: 'Vergonhoso'

Na vitória da Espanha sobre a Itália no San Siro, Donnarumma foi vaiado por torcedores do Milan que se sentiam traídos com transferência do atleta para o Paris Saint-Germain...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 10:10
Crédito: Donnarumma foi vaiado durante derrota da Itália para a Espanha em Milão (MARCO BERTORELLO / POOL / AFP
Mino Raiola, empresário de Donnarumma, criticou o Milan e os torcedores italianos que vaiaram o goleiro da seleção durante o duelo contra a Espanha pela Nations League na última quarta-feira. Em entrevista ao "Corriere della Serra", o agente classificou o episódio como "vergonhoso".- Estou enojado com as vaias contra Donnarumma e me pergunto: "por que o Milan não interveio de alguma maneira após a faixa (estendida em uma ponte de Milão criticando Donnarumma)?". Ele matou alguém? A verdade é que o Milan não teve forças para segurá-lo, mas isso não faz diferença. O que ocorreu no estádio foi triste, estranho e vergonhoso.
> Veja a tabela das Eliminatórias
O agente seguiu tecendo críticas ao clube rossonero e relembrou os feitos que o arqueiro conseguiu junto ao clube e com a Itália nos últimos anos.
- É estranho que o Milan não se distanciou desses comportamentos inaceitáveis. A Itália fez feio diante do mundo inteiro. Donnarumma sempre deu tudo pela seleção e ajudou o Milan, permaneceu fiel nos momentos mais difíceis, sendo profissional até o final e levando o clube para a Champions League.
A saída de Donnarumma do Milan para o Paris Saint-Germain não foi bem digerida entre os torcedores italianos. Na França, o goleiro não consegue ser titular indiscutível, como era na euqipe de Stefano Pioli, devido a presença de Keylor Navas.

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