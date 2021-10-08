Empresário de Donnarumma critica vaias ao goleiro: 'Vergonhoso'

Crédito: Donnarumma foi vaiado durante derrota da Itália para a Espanha em Milão (MARCO BERTORELLO / POOL / AFP

Mino Raiola, empresário de Donnarumma, criticou o Milan e os torcedores italianos que vaiaram o goleiro da seleção durante o duelo contra a Espanha pela Nations League na última quarta-feira. Em entrevista ao "Corriere della Serra", o agente classificou o episódio como "vergonhoso".- Estou enojado com as vaias contra Donnarumma e me pergunto: "por que o Milan não interveio de alguma maneira após a faixa (estendida em uma ponte de Milão criticando Donnarumma)?". Ele matou alguém? A verdade é que o Milan não teve forças para segurá-lo, mas isso não faz diferença. O que ocorreu no estádio foi triste, estranho e vergonhoso.

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O agente seguiu tecendo críticas ao clube rossonero e relembrou os feitos que o arqueiro conseguiu junto ao clube e com a Itália nos últimos anos.

- É estranho que o Milan não se distanciou desses comportamentos inaceitáveis. A Itália fez feio diante do mundo inteiro. Donnarumma sempre deu tudo pela seleção e ajudou o Milan, permaneceu fiel nos momentos mais difíceis, sendo profissional até o final e levando o clube para a Champions League.