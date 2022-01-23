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Empresário de Dodô, do Atlético-MG, diz que ele sondagens e que ele pode sair do time mineiro

O lateral-esquerdo foi reserva na maior parte da temporada 2021, mas ainda tem mercado com outras equipes...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 19:52

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 19:52

O empresário do lateral-esquerdo Dodô, do Atlético-MG, Junior Pedroso revelou que o jogador recebeu sondagens de quatro times brasileiros. Na percepção do agente do lateral, de 29 anos, ele pode deixar o Galo.
Júnior Pedroso afirmou, porém , que o Galo não cogita a possibilidade de negociar o atleta.-Tivemos muita consulta, mas o Atlético não considera emprestá-lo. Consulta de uns quatro clubes do Brasil. Mas o Atlético não considera emprestá-lo e nem abre qualquer possibilidade de discussão-disse em entrevista ao SporTV.
O empresário não revelou os nomes dos clubes interessados em contar com o futebol de Dodô, que foi reserva a maior parte da temporada, mas sempre era utilizado por Cuca para ocupar a vaga de Guilherme Arana.
O contrato de Dodô com oalvinegro vai até o final de 2023. Ele acertou vínculo com o Galo em em fevereiro de 2021.
Crédito: DodôfoireservaamaiorpartedotemponoGalo,masaindaassim,despertouinteressedeoutrosclubes-(PedroSouza/Atlético-MG

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