Empresário de Dodô, do Atlético-MG, diz que ele sondagens e que ele pode sair do time mineiro

O empresário do lateral-esquerdo Dodô, do Atlético-MG, Junior Pedroso revelou que o jogador recebeu sondagens de quatro times brasileiros. Na percepção do agente do lateral, de 29 anos, ele pode deixar o Galo.

Júnior Pedroso afirmou, porém , que o Galo não cogita a possibilidade de negociar o atleta.-Tivemos muita consulta, mas o Atlético não considera emprestá-lo. Consulta de uns quatro clubes do Brasil. Mas o Atlético não considera emprestá-lo e nem abre qualquer possibilidade de discussão-disse em entrevista ao SporTV.

O empresário não revelou os nomes dos clubes interessados em contar com o futebol de Dodô, que foi reserva a maior parte da temporada, mas sempre era utilizado por Cuca para ocupar a vaga de Guilherme Arana.

O contrato de Dodô com oalvinegro vai até o final de 2023. Ele acertou vínculo com o Galo em em fevereiro de 2021.