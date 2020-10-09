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futebol

Empresário de Danilo Pereira explica mudança para o Paris Saint-Germain

Meio-campista não estava motivado no Porto e queria atuar em uma liga mais competitiva. Agente também disse que PSG deve comprar volante em definitivo após empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 11:38

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:38

Crédito: Danilo Pereira assinou contrato por uma temporada com o PSG (Adrian Dennis / AFP
O empresário do volante Danilo Pereira, Daniel Lorenz, explicou em entrevista ao portal “Goal” sobre o motivo da saída do jogador do Porto para o Paris Saint-Germain. Com contrato de um ano por empréstimo, o agente também afirmou que o clube francês tem condições favoráveis e que deve exercer a compra do atleta ao final da atual temporada.
- Danilo esteve cinco anos no Porto. Ano passado, venceu o Campeonato Português e a Taça de Portugal. Já não estava motivado, precisava de algo diferente, de um novo desafio em uma liga mais competitiva, com mais ambição e o PSG oferecia tudo isso.
Lorenz afirmou que as condições são muito vantajosas para o PSG e que, apesar da multa de 60 milhões de euros (R$ 396 milhões) do atleta, o clube francês irá pagar bem mais barato em 2021.
- O presidente do Porto disse que seria uma das últimas oportunidades para Danilo sair. Se não tivéssemos avançado, o Porto teria pedido os 60 milhões de euros mais tarde. Posso garantir que a transferência será feita no final da temporada por 16 milhões de euros (R$ 105 milhões). Tudo dependerá de diferentes fatores de desempenho do jogador, mas posso assegurar que as condições são boas e que, com quase certeza, vai acontecer. Danilo será atleta do PSG em definitivo.
O atleta de 29 anos era um dos principais nomes nos últimos anos dos Dragões, tendo sido capitão do time em diversos momentos. Esta será a primeira jornada do meio-campista no futebol francês após passagens por Itália, Grécia e Holanda. Danilo Pereira também é frequentemente convocado para defender a seleção portuguesa.

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