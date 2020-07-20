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futebol

Empresário de Bale descarta saída do atacante galês do Real Madrid

Jogador tem mais dois anos de contrato com o clube espanhol e pretende cumprir...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 20:08

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 20:08

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Com pouco moral no Real Madrid e sem muitas oportunidades pelo técnico Zinédine Zidane, o atacante Gareth Bale viu seu nome envolvido em várias especulações sobre transferências na Europa. No entanto, no que depender do galês, o camisa 11 permanecerá no clube merengue. As palavras são do empresário do jogador.
- É uma grande perda que ele não esteja no time, mas não vai sair. Está muito bem, ainda tem dois anos de contrato. Está muito feliz morando em Madri e não vai a lugar nenhum - disse Jonathan Barnett, em entrevista à "BBC".
O agente do atleta disse que o jogador não é utilizado por Zidane por opção do francês e afirmou que Bale está em plena forma, treinando bem todos os dias.
- Zidane não quer jogar com ele. Bale é tão bom quanto o resto de seus companheiros de equipe, mas é uma decisão de Zidane. Não há ódio e Bale não tenta sobreviver a Zidane. Ele está treinando bem todos os dias, mas Zidane, que obteve sucesso, não o põe.
Ainda segundo Barnett, clubes do Velho Continente até sondaram a situação do jogador em busca de uma transferência. No entanto, o empresário afirmou que poucos clubes têm condições de arcar com os custos do atleta, que ganha 17 milhões de euros (R$ 104 milhões) por temporada, de acordo com o jornal "Marca".
- É claro que houve interesse de alguns clubes, mas não há muitos que possam se dar ao luxo de contratá-lo. Bale é um dos melhores jogadores do mundo, e os melhores não são emprestados - finalizou.

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