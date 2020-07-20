Empresário de Bale descarta saída do atacante galês do Real Madrid

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Com pouco moral no Real Madrid e sem muitas oportunidades pelo técnico Zinédine Zidane, o atacante Gareth Bale viu seu nome envolvido em várias especulações sobre transferências na Europa. No entanto, no que depender do galês, o camisa 11 permanecerá no clube merengue. As palavras são do empresário do jogador.

- É uma grande perda que ele não esteja no time, mas não vai sair. Está muito bem, ainda tem dois anos de contrato. Está muito feliz morando em Madri e não vai a lugar nenhum - disse Jonathan Barnett, em entrevista à "BBC".

O agente do atleta disse que o jogador não é utilizado por Zidane por opção do francês e afirmou que Bale está em plena forma, treinando bem todos os dias.

- Zidane não quer jogar com ele. Bale é tão bom quanto o resto de seus companheiros de equipe, mas é uma decisão de Zidane. Não há ódio e Bale não tenta sobreviver a Zidane. Ele está treinando bem todos os dias, mas Zidane, que obteve sucesso, não o põe.

Ainda segundo Barnett, clubes do Velho Continente até sondaram a situação do jogador em busca de uma transferência. No entanto, o empresário afirmou que poucos clubes têm condições de arcar com os custos do atleta, que ganha 17 milhões de euros (R$ 104 milhões) por temporada, de acordo com o jornal "Marca".