Empresário de Bale alfineta Mourinho: 'Júlio César também era muito bom comandando exércitos'

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O empresário de Gareth Bale, jogador do Tottenham, disparou contra José Mourinho. O agente do galês, Jonathan Barnett, alfinetou o ex-comandante do clube londrino e disse que Júlio César talvez não seria tão bom comandando exércitos atualmente.

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- Ele [Mourinho] é um treinador de sucesso, mas… Júlio César também era muito bom, mas acho que hoje em dia não seria tão bom se estivesse comandando exércitos.Para Jonathan Barnett, Bale tem que se sentir tão importante quanto Messi e Cristiano Ronaldo.