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Empresário de Bale alfineta Mourinho: 'Júlio César também era muito bom comandando exércitos'

Jonathan Barnett disse que o jogador tem que se sentir tão importante quanto Messi e Cristiano Ronaldo...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 13:19
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O empresário de Gareth Bale, jogador do Tottenham, disparou contra José Mourinho. O agente do galês, Jonathan Barnett, alfinetou o ex-comandante do clube londrino e disse que Júlio César talvez não seria tão bom comandando exércitos atualmente.
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- Ele [Mourinho] é um treinador de sucesso, mas… Júlio César também era muito bom, mas acho que hoje em dia não seria tão bom se estivesse comandando exércitos.Para Jonathan Barnett, Bale tem que se sentir tão importante quanto Messi e Cristiano Ronaldo.
- Bale deve ter confiança para o deixarem fazer o seu próprio jogo, ser tratado como Messi ou Ronaldo – e não estou dizendo que ele é tão bom quanto eles. Sempre que isso aconteceu, ele fez muitos gols e mostrou ser de classe mundial. Mas ele é que deve se sentir assim.

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