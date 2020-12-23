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futebol

Empresário confirma interesse de Barcelona em Mustafi, do Arsenal

Zagueiro alemão é muito criticado pelos torcedores Gunners e não consegue ser titular absoluto no time de Arteta. Lesão de Piqué acelera busca por novo defensor...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 10:42

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 10:42

Crédito: Mustafi pode estar próximo de saída do Arsenal (Reprodução/Instagram
O empresário de Mustafi, Emre Ozturk, confirmou o interesse do Barcelona no zagueiro do Arsenal. Em entrevista ao canal “FOX Sports", o agente revelou estar na Catalunha para um encontro com dirigentes culés. Acredita-se que o interesse tenha surgido por conta das recentes lesões de Piqué, Sergi Roberto e Ronald Araújo no setor defensivo.- Eu não estou em Barcelona por conta de Yusuf Demir, mas por causa de Mustafi, do Arsenal, que nós também representamos.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
A crise econômica provocada nos cofres do clube blaugrana faz com que os dirigentes tenham que buscar uma opção barata no mercado. O defensor alemão é muito criticado na capital da Inglaterra por conta de diversas atuações irregulares e não consegue ser titular sob comando do técnico Mikel Arteta.

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