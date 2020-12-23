Empresário confirma interesse de Barcelona em Mustafi, do Arsenal

O empresário de Mustafi, Emre Ozturk, confirmou o interesse do Barcelona no zagueiro do Arsenal. Em entrevista ao canal “FOX Sports", o agente revelou estar na Catalunha para um encontro com dirigentes culés. Acredita-se que o interesse tenha surgido por conta das recentes lesões de Piqué, Sergi Roberto e Ronald Araújo no setor defensivo.- Eu não estou em Barcelona por conta de Yusuf Demir, mas por causa de Mustafi, do Arsenal, que nós também representamos.