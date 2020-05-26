Empresário confirma a saída de Willian Gaúcho do Náutico

Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Revelado pelo Náutico, o jovem Willian Gaúcho está com os dias contados como atleta do Timbu. O seu contrato encerra no dia 30 de junho e ele não conseguiu negociar uma extensão do acordo.E MAIS:Milan deseja renovar o contrato do goleiro DonnarummaLuiz Adriano elogia Palmeiras pelos treinamentos online 'fundamentais'Elenco do Figueirense testa negativo para a COVID-19Em conversa com o portal Super Esportes, Johnny Rodrigues, empresário do jogador, afirmou que, após encerrar o empréstimo junto ao Afogados, Willian procurou a diretoria do Náutico e teve uma resposta negativa.

‘Tivemos uma conversa com o pessoal do Náutico, pois o William estava emprestado ao Afogados da Ingazeira. O vínculo dele acabou vencendo e para que ele fosse reemprestado, o contrato precisava ser renovado, pois se encerra no dia 30 de junho. Procuramos o clube, mas quando tivemos essa conversa essa semana, o Náutico não achou interessante essa renovação dele por lá’, contou.

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