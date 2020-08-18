Empresária pretende comprar Newcastle e levar Cristiano Ronaldo

Crédito: Newcastle tem nova pretendente e pode ser vendido para empresária canadense (JAN KRUGER / POOL / AFP

Após a desistência da grupo de investimentos do príncipe saudita na compra do Newcastle, a canadense Evangeline Shen, empresária que dirige a Bellagraph Nova Group junto de seus primos Terence e Nelson Loh, é a nova pretendente do clube inglês, segundo a imprensa britânica. Há uma oferta de 300 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) na mesa de Mike Ashley para um projeto ambicioso.

As informações apontam que Alan Shearer, maior goleador da história da Premier League e ex-jogador do Newcastle seria o diretor esportivo da equipe e que o principal objetivo seria a contratação de Cristiano Ronaldo. Os pretendentes prometeram contribuir enormemente para o desenvolvimento do time.