Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Empresária pretende comprar Newcastle e levar Cristiano Ronaldo

Evangeline Shen, dona do Bellagraph Nova Group junto de seus primos Terence e Nelson Loh, promete fazer enorme investimento no clube. Alan Shearer é cotado para ser diretor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 10:49

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 10:49

Crédito: Newcastle tem nova pretendente e pode ser vendido para empresária canadense (JAN KRUGER / POOL / AFP
Após a desistência da grupo de investimentos do príncipe saudita na compra do Newcastle, a canadense Evangeline Shen, empresária que dirige a Bellagraph Nova Group junto de seus primos Terence e Nelson Loh, é a nova pretendente do clube inglês, segundo a imprensa britânica. Há uma oferta de 300 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) na mesa de Mike Ashley para um projeto ambicioso.
As informações apontam que Alan Shearer, maior goleador da história da Premier League e ex-jogador do Newcastle seria o diretor esportivo da equipe e que o principal objetivo seria a contratação de Cristiano Ronaldo. Os pretendentes prometeram contribuir enormemente para o desenvolvimento do time.
Dentro da Premier League, a nova compradora é vista com bons olhos, uma vez que a família real da Arábia Saudita estava imersa em diversas polêmicas que iam desde pirataria de jogos do Campeonato Inglês, mas também violação dos direitos humanos. A próxima temporada do futebol inglês começa em setembro, mas não há definição do futuro do Newcastle.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados