Empresa investe no futebol brasileiro para ajudar atletas que perderam contratos na pandemia

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A startup Nipo-brasileira DREAMSTOCK inc., detentora do aplicativo Dsfootball, a maior plataforma mundial para seletivas on-line de futebol, está com as portas abertas aos jogadores profissionais brasileiros que perderam contratos durante a pandemia do novo coronavírus.

Desde que o futebol mundial sofreu uma paralisação por completo, centenas de atletas brasileiros se viram em uma situação inesperada quando o desemprego “bateu à porta”. Ao identificar esse problema, o aplicativo de seletivas on-line da Dsfootball, que hoje conta com mais de 190 mil atletas cadastrados entra base e profissional, se mostrou a melhor opção de recolocação no mercado da bola.

Os atletas além de desempregados estão sem a mínima chance de uma nova oportunidade devido a paralisação dos clubes por tempo indeterminado. Com a ferramenta da Dsfootball, contudo, o jogador pode usar todo seu histórico de vídeos em jogos anteriores e se candidatar a uma das várias demandas de clubes nacionais e principalmente internacionais que aparecem diariamente.

Os clubes de fora do Brasil estão com os olhos bem abertos a nova possibilidade de contratar atletas de nível, que em uma situação normal não estariam disponíveis no mercado brasileiro.

Jogadores que já embarcaram para a Europa são um bom exemplo de como esse sistema funciona. Existem dois casos recentes que traçam este caminho por meio do aplicativo: o lateral Francisco Talison, 20 anos, ex-Fortaleza e o atacante Yuri, 22, ex-Coritiba. Ambos foram descobertos dentro do aplicativo e contratados junto ao KF Dardana Kamenice, do Kosovo. O CEO da Dreamstock inc. Marcelo Matsunaga, analisou o contexto do futebol.

- Estamos diante de um evento sem precedentes na história do mundo e do futebol, isso acabou acelerando ainda mais a necessidade do nosso modelo de negócio. Cada vez mais as seletivas ou peneiras online serão necessárias, além de envolver menores custos aos clubes ela ainda traz uma agilidade absurda na seleção de jogadores que se encaixem perfeitamente ao perfil das equipes - afirmou.Para quem está de olho nessas novas oportunidades de jogar profissionalmente, em especial no exterior, o aplicativo se torna uma ferramenta imprescindível para alcançar esse objetivo. O atleta pode se cadastrar na plataforma sem custos e começar enviar seus vídeos na mesma hora, basta se cadastrar no app para se candidatar as vagas.