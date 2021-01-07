Empresa grega de apostas online está perto de patrocinar o Atlético-MG

O Atlético-MG está perto de ter um novo patrocinador máster para a temporada 2021. Uma empresa grega de apostas, a Betano, quer estampar sua marca no espaço mais nobre do clube mineiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil Atleticonews5 no Twitter e confirmada pelo L!. Os valores não foram confirmados, mas hpa informações de que seria de R$ 10 milhões por ano. Todavia, esse valor pode ser maior, já que o pagamento será feito em euros.
Com a chegada da nova empresa, as marcas que estampam a camisa alvinegra serão realocadas no uniforme. O logo do Banco BMG será remanejado para as costas no lugar da Auto Truck, que também mudará de lugar na camisa, indo para a barra inferior frontal da camisa e sendo replicada também no calção.
VEJA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A Quem é a Betano e quais times patrocina
A Betano operar desde 2013 com apostas online na Grécia e expandiu seu negócio para sete países e possui 700 funcionários e 300 mil usuários cadastrados no site.
Em 2019, a Betano entrou no esporte para conseguir mais visibilidade. Começou investindo na GT4 South European Series, de carros de turismo, que é disputado na França, na Espanha e em Portugal.
Em seguida, entrou no futebol, colocando sua marca no Braga e no Marítimo, ambos da primeira divisão de Portugal.
A empresa tem outra marca, "Stoiximan" , que patrocinou PAOK, OFI Creta e Olympiacos, todos da Grécia, Apollon Limassol, do Chipre e FC Universidade Craiova, da Romênia.