Empresa de metais acerta patrocínio pontual com a Chapecoense

Crédito: Cristian Madoglio/ACF

Um reforço importante ao caixa da Chapecoense está a caminho já que, através do site oficial, o clube confirmou o acerto para exibir nas mangas de sua camisa um patrocinador pontual por todo o mês de setembro.

A marca exibida será da empresa de metais Perfyaço em acordo que começa a ter validade na próxima terça-feira (1), data onde o time da Arena Condá receberá o Juventude pela Série B do Brasileirão. Antes, a equipe de Umberto Louzer joga nessa sexta (28) visitando o invicto Cuiabá na Arena Pantanal às 20h30 (horário de Brasília).

O vice-presidente das áreas de Marketing e Patrimônio do clube, Pablo Dávi, ressaltou não apenas o acordo selado, mas sim o fato da empresa ter sede na mesma região que a cidade de Chapecó:

- Firmar esta parceria com a Perfyaço nos dá a certeza de que a retomada da Chapecoense passa pela união de forças de todas as pessoas e empresas de Chapecó e de toda a região oeste. Temos orgulho em carregar no manto verde e branco empresas que nos representem e que têm a marca do trabalho na sua essência.

O presidente da Perfyaço, Fernandes Andretta, além do apoio a instituição a qual ele já foi conselheiro, ele enxerga uma boa parceria também pensando na decisão do Campeonato Catarinense a ser disputada nos dias 9 e 13 do próximo mês frente ao Brusque:

- É muito importante poder colaborar com a Chapecoense neste momento, em que se mostra cada vez mais importante e necessário um envolvimento maior do torcedor e de toda a comunidade. Eu já fui conselheiro da Chape e creio que para a Perfyaço também será uma parceria muito positiva; uma maneira de divulgarmos a marca da empresa, que já está atuando nos três estados do sul do país.