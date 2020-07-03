Empresa de material esportivo lança máscara para a prática de esportes

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Os esportistas já podem respirar aliviados, literalmente. A Poker, fabricante de materiais esportivos, lançou no último mês uma máscara desenvolvida especialmente para a prática de esportes, já que fazer exercícios físicos com máscaras convencionais acabava dificultando a respiração.

A nova máscara, fabricada com elastano, facilita a respiração e cria barreira contra micropartículas do ar. O tecido é ultraleve e possui trama de dupla elasticidade, reduzindo em mais de 85% a atividade bacteriana, esta proteção antibacteriana resiste até 40 lavagens. O índice foi obtido com base no teste de "Avaliação de Atividade Antibacteriana", através do Método "ASTM E-2149-01".

Tal máscara, inicialmente desenvolvida na cor preta, é de tamanho único ajustável a diversos rostos, prevenindo marcas e escoriações em longos períodos de uso. Ainda, entre os diferenciais, está a facilidade na higienização que pode ser realizada em 15 segundos em qualquer forno micro-ondas.