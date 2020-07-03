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Empresa de material esportivo lança máscara para a prática de esportes

Acessório criado pela Poker, permite que esportistas se protejam durante atividade física. Vanderlei e Paulo Victor, goleiros do Grêmio, aprovaram e estão usando em treinos...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 22:56

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 22:56

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Os esportistas já podem respirar aliviados, literalmente. A Poker, fabricante de materiais esportivos, lançou no último mês uma máscara desenvolvida especialmente para a prática de esportes, já que fazer exercícios físicos com máscaras convencionais acabava dificultando a respiração.
A nova máscara, fabricada com elastano, facilita a respiração e cria barreira contra micropartículas do ar. O tecido é ultraleve e possui trama de dupla elasticidade, reduzindo em mais de 85% a atividade bacteriana, esta proteção antibacteriana resiste até 40 lavagens. O índice foi obtido com base no teste de "Avaliação de Atividade Antibacteriana", através do Método "ASTM E-2149-01".
Tal máscara, inicialmente desenvolvida na cor preta, é de tamanho único ajustável a diversos rostos, prevenindo marcas e escoriações em longos períodos de uso. Ainda, entre os diferenciais, está a facilidade na higienização que pode ser realizada em 15 segundos em qualquer forno micro-ondas.
Patrocinados pela Poker, Paulo Victor e Vanderlei, goleiros do Grêmio, já receberam as suas máscaras, aprovaram e estão reforçando a importância do uso como forma de proteção contra à Covid-19 durante os treinos e na preparação para retomada dos campeonatos estaduais e Brasileirão.

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