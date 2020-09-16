Empresa brasileira realiza evento de teste de habilidade de jovens goleiros

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A Poker, marca brasileira de material esportivo, abriu inscrições para o evento "Gol a Gol", uma competição que testa as habilidades, principalmente, dos goleiros amadores. Em 2019, a Poker realizou três edições do evento (Montenegro-RS, Itajaí-SC e Porto Alegre-RS) e, apesar da pandemia ter adiado os planos, está marcada para 24 de outubro a primeira edição de 2020 na cidade de Montenegro, situada na região metropolitana de Porto Alegre. Outras três etapas estão sendo planejadas para este ano e serão divulgadas pela marca.

O evento se dá com a realização de jogos simultâneos, em campos de grama sintética ou natural, com até 24 goleiros-artilheiros, até que se chegue a um campeão. Além da disputa em si, os competidores irão demonstrar suas habilidades e treinar chutes e defesas no gol. O Gol a Gol explora dois fundamentos: o "tiro de gol", quando a bola é lançada de uma longa distância e a defesa desses chutes.

Podem participar atletas de ambos os sexos, com idades a partir de 16 anos completos até a data do evento. As inscrições somente serão realizadas através do site da Poker até 21 de outubro ou ao se esgotarem as 24 vagas. Os classificados em 1º, 2º e 3º lugar, receberão troféu, e os demais, medalha de participação.

O evento seguirá um rígido protocolo de saúde, devido à pandemia de Covid-19. Ações como aferição da temperatura corporal, uso de máscaras e álcool gel serão realizadas, e não será permitido a presença de público e acompanhantes nos locais de jogo.