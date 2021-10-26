Empoli x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A bola vai rolar pela décima rodada do Campeonato Italiano. E em jogo que coloca frente a frente o atual campeão da primeira divisão contra o atual campeão da segunda divisão, Empoli e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira. O jogo acontece no Estádio Carlo Castellani, às 15h45 (de Brasília).EMPOLIAtual campeão da segunda divisão, o Empoli faz boa campanha em seu retorno à elite italiana. Em nove partidas disputadas, a equipe de Aurelio Andreazzoli ocupa a nona colocação, com 12 pontos conquistados. Na última rodada, a Azzurri venceu a Salernitana, fora de casa, por 4 a 2.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A

INTER DE MILÃOA Inter de Milão, por sua vez, busca o bicampeonato nacional. Depois de quebrar um jejum de 11 anos sem o scudetto, a Nerazzurri luta para voltar ao lugar mais alto da tabela. Atualmente na terceira posição, com 18 pontos, o time de Simone Inzaghi vem de empate em 1 a 1 com a Juventus.

+ Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003FICHA TÉCNICA

Empoli x Inter de MilãoLega Serie A - Campeonato Italiano10ª Rodada​Data e horário: 27/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Carlo Castellani, em Empoli (ITA)Árbitro: Daniele ChiffiAssistentes: Filippo Valeriani e Vito MastrodonatoTransmissão: Star+

PROVÁVEIS TIMES

EMPOLI (Técnico: Aurelio Andreazzoli)Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli e Marchizza; Haas, Bandinelli e Ricci; Henderson, Pinamonti e Bajrami.

Desfalques: Di Francesco e Romagnoli (lesionados).

INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian (Dumfries), Barella, Brozovic, Vidal (Vecino) e Dimarco; Dzeko (Alexis Sánchez) e Lautaro Martinez.