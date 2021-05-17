Empilhando troféus, Carlos Eduardo conquista mais um título no Oriente Médio

Crédito: Divulgação/Shabab Al-Ahli Dubai

Atualmente no Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, Carlos Eduardo agregou mais um troféu à extensa lista de títulos conquistados desde que chegou no Oriente Médio, em 2015, para atuar pelo Al-Hilal, da Árabia Saudita. São oito títulos em seis anos.

Veja a tabela do EspanholCom a temporada encerrada, o meia brasileiro, Carlos Eduardo, fez 41 jogos pela nova equipe em 2020/2021, com 13 gols anotados; 37 deles oficiais. Carlos chegou a marca de 2.884 minutos de jogo, números bastante expressivos para o primeiro ano no novo clube.

- Durante toda minha carreira, sempre me preparei muito bem. Hoje colho os frutos de tudo isso. Sempre me esforcei bastante, fui profissional e todos esses bons momentos nos 6 anos que estou aqui, fazem parte de todo este processo - disse Carlos.

O meia-atacante encontrou o seu melhor futebol no Oriente Médio e vive o auge da carreira atualmente. Com títulos expressivos como Liga dos Campeões da Ásia, King Cup, 3 taças da liga dos Emirados Árabes, Carlos empilha troféus nesta passagem riquíssima.