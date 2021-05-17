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Empilhando troféus, Carlos Eduardo conquista mais um título no Oriente Médio

Jogador brasileiro do Shabab Al-Ahli Dubai conquistou o seu oitavo título em seis anos, e hoje atua nos Emirados Árabes Unidos...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 17:38
Crédito: Divulgação/Shabab Al-Ahli Dubai
Atualmente no Shabab Al-Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, Carlos Eduardo agregou mais um troféu à extensa lista de títulos conquistados desde que chegou no Oriente Médio, em 2015, para atuar pelo Al-Hilal, da Árabia Saudita. São oito títulos em seis anos.
Veja a tabela do EspanholCom a temporada encerrada, o meia brasileiro, Carlos Eduardo, fez 41 jogos pela nova equipe em 2020/2021, com 13 gols anotados; 37 deles oficiais. Carlos chegou a marca de 2.884 minutos de jogo, números bastante expressivos para o primeiro ano no novo clube.
- Durante toda minha carreira, sempre me preparei muito bem. Hoje colho os frutos de tudo isso. Sempre me esforcei bastante, fui profissional e todos esses bons momentos nos 6 anos que estou aqui, fazem parte de todo este processo - disse Carlos.
O meia-atacante encontrou o seu melhor futebol no Oriente Médio e vive o auge da carreira atualmente. Com títulos expressivos como Liga dos Campeões da Ásia, King Cup, 3 taças da liga dos Emirados Árabes, Carlos empilha troféus nesta passagem riquíssima.
- Estou muito feliz com tudo o que conquistei até aqui e com certeza quero mais. Sempre busco melhor, dia após dia. É muito prazeroso consolidar o trabalho de toda temporada com títulos. Isso me dá mais combustível - finalizou o jogador.

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