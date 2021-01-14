Empate fora de casa não alivia o Vitória na briga contra o Z4

Na noite da última quarta-feira o Vitória foi até a Ressacada e ficou no empate por 2 a 2 com o Avaí, resultado insuficiente para o Leão na briga contra a queda, já que o time permanece colado no Z4.
Com o resultado negativo, a equipe fica na 16ª posição, com 38 pontos, dois a mais que o Paraná, primeiro time do Z4.
Na próxima rodada, o Vitória recebe a Chapecoense e precisa dos três pontos para se garantir fora da zona de rebaixamento. Em caso de tropeço, ele fica na torcida contra o Tricolor.
Calendário
Além da Chape, o Vitória terá pela frente o Guarani (fora), Botafogo-SP (casa) e Brasil de Pelotas (fora) antes de fechar a sua participação na Série B.