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Empate entre Athletico e Flamengo na Arena é marcado por VAR protagonista, provocações e confusão

Pelo Brasileiro, resultado de 2 a 2, na Arena da Baixada, acirrou a rivalidade entre os clubes, que há menos de uma semana decidiram uma vaga na final da Copa do Brasil...
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Publicado em 

02 nov 2021 às 18:54

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 18:54

Crédito: Reprodução / Globo Esporte
Por falar em atacante, do outro lado, Renato Kayzer, destemperado na etapa inicial, deu socos e chutes em Léo Pereira, que já havia cobrado expulsão a ele por deixá-lo de olho roxo na semana passada. O juiz Marielson Alves Silva expulsou o centroavante atleticano diretamente, mas o VAR solicitou uma consulta, culminando na anulação do cartão vermelho e aplicação do amarelo.
> VP do Flamengo e Bruno Henrique se indignam com atuação do VAR
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
CONFUSÃO APÓS O JOGO
No fim, com o gol de empate de Bissoli aos 49 minutos, depois de intensa blitz e defesas de Diego Alves (que acabou falhando no lance derradeiro), os nervos voltaram a aflorar. A torcida local xingou bastante Gabigol, principalmente, alimentando o "embate direto" entre ambos, iniciado antes do apito inicial.
E houve confusão generalizada na entrada dos vestiários. Nas imagens da transmissão da "TV Globo", foi possível ver Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, e outros dirigentes discutindo rispidamente com jogadores e funcionários do Flamengo. Seguranças do CAP precisaram entrar em ação para evitar um tumulto de proporção maior.

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