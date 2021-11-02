Empate entre Athletico e Flamengo na Arena é marcado por VAR protagonista, provocações e confusão

Crédito: Reprodução / Globo Esporte

Por falar em atacante, do outro lado, Renato Kayzer, destemperado na etapa inicial, deu socos e chutes em Léo Pereira, que já havia cobrado expulsão a ele por deixá-lo de olho roxo na semana passada. O juiz Marielson Alves Silva expulsou o centroavante atleticano diretamente, mas o VAR solicitou uma consulta, culminando na anulação do cartão vermelho e aplicação do amarelo.

> VP do Flamengo e Bruno Henrique se indignam com atuação do VAR

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

CONFUSÃO APÓS O JOGO

No fim, com o gol de empate de Bissoli aos 49 minutos, depois de intensa blitz e defesas de Diego Alves (que acabou falhando no lance derradeiro), os nervos voltaram a aflorar. A torcida local xingou bastante Gabigol, principalmente, alimentando o "embate direto" entre ambos, iniciado antes do apito inicial.