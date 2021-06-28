Empate contra o São Paulo deixa o Ceará na zona da Sul-Americana

Na noite do último domingo, o Ceará recebeu o São Paulo na Arena Castelão e não conseguiu obter o segundo triunfo seguido como mandante.
Mesmo sem atingir o resultado ideal que era sair de campo com os três pontos, o prêmio de consolo foi alcançar a zona de classificação da Copa Sul-Americana.
A diretoria do Vozão investiu no time para a temporada 2021 e Guto Ferreira sabe que precisa alcançar o torneio continental.
Com nove pontos conquistados, o Alvinegro é o 12º colocado e mede forças contra o Bragantino no meio de semana, fora de casa.