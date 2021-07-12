Empate contra o Cuiabá aumenta invencibilidade do Ceará no Brasileirão

Após um duelo bem disputado na Arena Pantanal, o Ceará deixou o triunfo contra o Cuiabá escapar praticamente no último lance e ficou no empate por 2 a 2.
Apesar de o resultado não ser o ideal, ao menos o time de Guto Ferreira pode comemorar o prolongamento da sua invencibilidade no torneio nacional.
Agora, desde a derrota para o Bahia na Arena Castelão, o Vozão acumula sete partidas sem perder, com cinco empates e duas vitórias.
O desempenho deixa o Ceará na 11ª colocação, com 15 pontos ganhos. O próximo adversário é o Athletico, em casa.