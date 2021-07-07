Empate contra o Cruzeiro impediu o Coxa de assumir a liderança da Série B

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

No Mineirão, o Coritiba visitou o Cruzeiro e não conseguiu furar o sistema de marcação imposto por Mozart Santos. No fim, o placar sem gols deixou o time do Couto Pereira frustrado.

+ Chocolate Day: relembre goleadas marcantes na história do futebol

Apesar de somar um ponto contra a Raposa, o Coxa perdeu a chance de dormir na liderança da Série B e colocar pressão no Náutico.

A vantagem para o Timbu é de apenas um ponto, mas pode aumentar em caso de triunfo dos pernambucanos contra o Goiás, na sexta-feira.

Sequência de Vitórias

Além de não assumir a ponta, o Coxa interrompeu a série de cinco vitórias na competição, que foi iniciada contra o Vila Nova e teve sequência diante do Vitória, Guarani, Confiança e Remo.

Calendário