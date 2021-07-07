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futebol

Empate contra o Cruzeiro impediu o Coxa de assumir a liderança da Série B

Coxa não conseguiu manter a sequência de vitórias no torneio e perdeu a oportunidade de ficar na ponta...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 15:32

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:32

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
No Mineirão, o Coritiba visitou o Cruzeiro e não conseguiu furar o sistema de marcação imposto por Mozart Santos. No fim, o placar sem gols deixou o time do Couto Pereira frustrado.
+ Chocolate Day: relembre goleadas marcantes na história do futebol
Apesar de somar um ponto contra a Raposa, o Coxa perdeu a chance de dormir na liderança da Série B e colocar pressão no Náutico.
A vantagem para o Timbu é de apenas um ponto, mas pode aumentar em caso de triunfo dos pernambucanos contra o Goiás, na sexta-feira.
Sequência de Vitórias
Além de não assumir a ponta, o Coxa interrompeu a série de cinco vitórias na competição, que foi iniciada contra o Vila Nova e teve sequência diante do Vitória, Guarani, Confiança e Remo.
Calendário
Na próxima rodada, Gustavo Morínigo e Cia medem forças contra o Vasco da Gama, no Couto Pereira.

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