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Empate contra o Cruzeiro deixa Náutico colado no Z-4

Timbu deixou a vitória escapar nos minutos finais e vê a temida zona de rebaixamento mais perto...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:41

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:41

Crédito: caiofalcaofoto / CNC
A semana começa amarga para o torcedor do Náutico. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Timbu vê a temida zona de rebaixamento se aproximar cada vez mais do time comandado por Gilson Kleina.No último domingo, o resultado de empate diante do Cruzeiro deixou um grande gosto amargo na garganta da equipe, que liderava o placar até os minutos finais.
Com a igualdade por 1 a 1, o Náutico aparece na 16ª posição, com 19 pontos, mesmo desempenho do Figueirense, primeiro time do Z-4.
Na próxima rodada, o Timbu visita o CSA, no Rei Pelé e somente uma vitória acaba com a ameaça de entrar na zona de rebaixamento.

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