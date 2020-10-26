Empate contra o Cruzeiro deixa Náutico colado no Z-4

A semana começa amarga para o torcedor do Náutico. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Timbu vê a temida zona de rebaixamento se aproximar cada vez mais do time comandado por Gilson Kleina.No último domingo, o resultado de empate diante do Cruzeiro deixou um grande gosto amargo na garganta da equipe, que liderava o placar até os minutos finais.