Empate contra a Chape impede o Náutico de colar no G-4 da Série B

Crédito: Charles Johnson/ACF

Na última sexta-feira, o Náutico recebeu a Chapecoense nos Aflitos e liderou o placar em grande parte do jogo. Porém, nos minutos finais, quando tudo parecia decidido, o Timbu levou um gol de empate.O resultado dentro de casa deixou o Náutico na nona colocação, com 14 pontos, três pontos a menos que a Chape, primeiro time do G4.

Caso tivesse segurado o triunfo, o Náutico teria empatado com a Chapecoense na classificação (16 pontos) e ficado com um ponto de distância para a zona de acesso da Série B.