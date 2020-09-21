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Empate contra a Chape impede o Náutico de colar no G-4 da Série B

Igualdade nos minutos finais não deixou o Timbu dar um salto na classificação do torneio nacional...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 14:58
Crédito: Charles Johnson/ACF
Na última sexta-feira, o Náutico recebeu a Chapecoense nos Aflitos e liderou o placar em grande parte do jogo. Porém, nos minutos finais, quando tudo parecia decidido, o Timbu levou um gol de empate.O resultado dentro de casa deixou o Náutico na nona colocação, com 14 pontos, três pontos a menos que a Chape, primeiro time do G4.
Caso tivesse segurado o triunfo, o Náutico teria empatado com a Chapecoense na classificação (16 pontos) e ficado com um ponto de distância para a zona de acesso da Série B.
Sem jogo neste fim de semana, o time comandado por Gilson Kleina volta a campo apenas no dia 29 de setembro, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

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