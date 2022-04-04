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Empatado com o Ceará! Fortaleza conquista segundo título da Copa do Nordeste e iguala rival

Além da conquista do bicampeonato, o Leão do Pici venceu a competição de forma invicta...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 22:08

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 22:08

O Fortaleza conquistou nesta noite o seu bicampeonato da Copa do Nordeste ao derrotar o Sport pelo placar de 1 a 0, gol de Yago Pikachu, aos 45 minutos do primeiro tempo. Com o segundo título, o Leão do Pici igualou seu rival estadual em títulos da competição regional.> Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA primeira conquista do Fortaleza na Copa do Nordeste aconteceu em 2019, sob o comando de Rogério Ceni, que hoje é técnico do São Paulo. Desta vez, o Leão do Pici conquistou a Copa do Nordeste sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda e de forma invicta.
A seguir, veja o ranking dos campeões do Nordestão:Vitória: 4 (1997, 1999, 2003 e 2010)Bahia: 4 (2001, 2002, 2017 e 2021)Sport: 3 (1994, 2000 e 2014)Fortaleza: 2 (2019 e 2022)Ceará: 2 (2015 e 2020)América-RN: 1 (1998)Campinense: 1 (2013)Santa Cruz: 1 (2016)Sampaio Corrêa: 1 (2018)
Crédito: Foto:reproduçãoTwitterFortaleza

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