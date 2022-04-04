Empatado com o Ceará! Fortaleza conquista segundo título da Copa do Nordeste e iguala rival

O Fortaleza conquistou nesta noite o seu bicampeonato da Copa do Nordeste ao derrotar o Sport pelo placar de 1 a 0, gol de Yago Pikachu, aos 45 minutos do primeiro tempo. Com o segundo título, o Leão do Pici igualou seu rival estadual em títulos da competição regional.> Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA primeira conquista do Fortaleza na Copa do Nordeste aconteceu em 2019, sob o comando de Rogério Ceni, que hoje é técnico do São Paulo. Desta vez, o Leão do Pici conquistou a Copa do Nordeste sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda e de forma invicta.