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Trajetória

Emocionado, Iniesta confirma adeus ao Barcelona após 22 anos

Jogador tornou decisão oficial em pronunciamento nesta sexta-feira

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 12:43
Iniesta deixará o Barcelona após 22 anos no clube Crédito: EFE
Uma trajetória de 22 anos se encerrará ao fim da atual temporada. Nesta sexta-feira, Andrés Iniesta confirmou as expectativas e, em um pronunciamento feito sob lágrimas, anunciou que deixará o Barcelona.
Diante da imprensa, companheiros de elenco e familiares, o craque explicou que tomou a decisão por entender que não poderia dar o seu melhor, a nível físico e mental, nos próximos anos. Aos 33, o meio-campista tem propostas para atuar no futebol chinês.
 Esta temporada é a última aqui. Foi uma decisão muito meditada, muito pensada a nível interno, comigo mesmo, a nível familiar  afirmou o jogador.  É muito complicado. Mas entendo que, pela lei da vida, o que vem adiante será cada vez mais complicado e mais difícil. Portanto, não me permitiria viver uma situação incômoda no clube que me deu tudo. Acho que não mereço, e o clube tampouco.
O adeus de Iniesta já era noticiado na imprensa espanhola há algumas semanas. No último sábado, quando o Barcelona conquistou a Copa do Rei diante do Sevilla, o craque deixou o gramado ovacionado e se emocionou. Os torcedores, porém, ainda não poderão vê-lo com o uniforme blaugrana. O camisa 8 treinou normalmente para enfrentar o Deportivo La Coruña, neste domingo, em partida que pode confirmar o título espanhol do Barça.
Formado nas categorias de base do clube, Iniesta jamais defendeu outra equipe profissionalmente. Ao longo de 16 temporadas no time principal, conquistou 31 títulos e marcou 57 gols em 649 partidas.

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