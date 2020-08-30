Emocionado, Alan Franco homenageia na festa do título o pai, que morreu pela Covid-19

Uma cena chamou a atenção na comemoração do título mineiro do Atlético-MG após a conquista da 45ª taça estadual. Entre sorrisos e abraços o meia equatoriano estava sentando, visivelmente emocionado e isolado em relação aos companheiros. O motivo da emoção que ia além da conquista com o Galo era pelo pai do jogador, que foi mais uma vítima fatal da Covid-19, que faleceu há pouco tempo. Alan Franco quase não veio para o Brasil para poder cuidar do pai. Todavia, com o seu falecimento, a negociação prosseguiu e houve o acerto com o clube mineiro, que o comprou junto ao Independiente Del Valle. Sabendo da situação do colega de time, os outros jogadores alvinegros abraçaram o jogador enquanto celebravam o título mineiro. Franco fez uma pequena homenagem ao pai, com sua foto e além de ser campeão pelo Galo, recebeu outra compensação após a conquista: um elogio do técnico Jorge Sampaoli, que teceu elogios à atuação do meio de campo na vitória sobre o Tombense, neste domingo, 30 de agosto, no Mineirão. -Foi a melhor partida do (Alan) Franco desde a sua chegada. É um jogador que passou por coisas muito difíceis. Fez grande partida, teve chances de gols e venceu um título conosco. Valorizo muito por ele, que sofreu muito recentemente-disse o treinador atleticano. Alan Franco foi o último reforço de Sampaoli a se apresentar ao Atlético, apesar de ter sido um dos primeiros a serem contratados. Ele teve de superar um impedimento para entrar no Brasil, por questões sanitárias, devido à pandemia do novo coronavírus, além da morte do pai. O meia foi um dos destaques do Del Valle na conquista da Copa Sul-Americana de 2019 e tem agradado o treinador argentino, que o utiliza com frequência.