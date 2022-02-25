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futebol

Emílio, zagueiro da Juazeirense, aumenta a expectativa para duelo contra o Bahia

O atleta visa recuperação do clube no campeonato estadual...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 19:38
A Juazeirense duela contra o Bahia neste domingo (17), pela sexta rodada do Campeonato Baiano 2022, às 17h. O clube está em uma situação delicada na tabela, ocupando a nona colocação de 10 clubes com apenas três pontos conquistados. São cinco jogos, nenhuma vitória e três empates até o momento.Sobre uma reação da equipe na temporada, o zagueiro Emílio comenta sobre a chegada de reforços e atual momento do time: 'São jogadores de qualidade, que chegam para agregar bastante o nosso elenco. O momento não é bom, mas temos jogadores focados e que buscam evoluir junto com a ideia do treinador'.
Além disso, ele também teceu relatos sobre o atual momento e a expectativa para a partida contra o Bahia, um adversário complicado, mas que não faz um bom início de campeonato, ocupando somente a sexta posição, com três pontos a mais do que a Juazeirense. Emílio fala que isso faz o jogo aumentar a importância: '
'É claro que o Bahia é um grande time e que impõe um respeito pelas cores e história, mas também temos o nosso lado, não temos medo de enfrentar nenhum adversário e sabemos da importância de um jogo como esse para a sequência da nossa temporada. Temos respeito pelo Bahia, mas confiança no que podemos apresentar', disse Emílio.
Além do Bahia, a equipe também foca na Copa do Brasil, competição em que encara o Grêmio Anápolis, na próxima quarta (2). Vale ressaltar que na temporada passada o time baiano surpreendeu e eliminou o Cruzeiro e fez jogo duríssimo contra o Santos.
Crédito: Emíliovisarecuperaçãodoclube (Foto:Assessoria

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