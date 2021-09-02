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Emílio fala sobre evolução do São Paulo-RS no Gauchão A2 e destaca: ‘Precisamos aproveitar o momento’

Após ter sido suspensa em 2020 devido a pandemia do novo coronavírus, a divisão de acesso retornou ao calendário do Futebol Gaúcho em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 20:27

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 20:27

Crédito: Divulgação
Após ter sido suspensa em 2020 devido a pandemia do novo coronavírus, a divisão de acesso retornou ao calendário do Futebol Gaúcho em 2021. A famosa competição regional reúne 16 equipes divididas em dois grupos de oito times. Após a primeira fase, os quatro melhores de cada grupo se classificam para o mata-mata em busca das duas vagas possíveis para a elite estadual.
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Na temporada, uma das campanhas que chama a atenção é do São Paulo-RS. No Grupo B, o time momentaneamente ocupa a quarta colocação e vem numa crescente dentro da competição. Um dos responsáveis pela melhor do time é o zagueiro Emílio, que falou sobre o bom momento e a expectativa para a sequência na competição.O São Paulo vive um bom momento, vem de vitórias seguidas e ocupa a quarta colocação do grupo B. Como estão as expectativas para essa sequência?
- Estamos numa crescente, vindo de duas grandes vitórias. Precisamos aproveitar o momento e buscar somar pontos fora de casa para alcançarmos os nossos objetivos no campeonato.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Como você avalia o patamar da equipe e a briga pelo acesso?
- Nós temos uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores. Ainda que tenha ocorrido algumas trocas, o grupo manteve o bom rendimento e jogo a jogo o entrosamento tem evoluído. Vamos até a última bola brigar por esse acesso.

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