Emiliano Martinez, goleiro do Arsenal, não descarta saída

Crédito: Ian Kington/AFP

O goleiro do Arsenal, Emiliano Martinez, revelou que tem propostas de 10 clubes da Europa e não garante seu futuro na equipe inglesa. O argentino, que ocupou a titularidade após lesão de Leno, fez boas apresentações na reta final da temporada, foi importante na conquista do título da Copa da Inglaterra e, em entrevista ao “Marca”, afirmou que quer mais minutos.

- Eu quero ficar no Arsenal, mas se eu tiver mais minutos. A nível pessoal, tenho boa idade, estou em confiança de jogo que preciso somar a maior quantidade de minutos possíveis. Estou na mira de 10 clubes da Europa, mas não posso dizer quem são, pois não há nada concreto. Não tenho a situação clara com o Arsenal.