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Emiliano Martinez, goleiro do Arsenal, não descarta saída

Argentino se tornou titular após lesão de Leno, mas após boas apresentações quer ter mais minutos em campo. Goleiro afirmou estar na mira de 10 clubes da Europa...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 11:03

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 11:03

Crédito: Ian Kington/AFP
O goleiro do Arsenal, Emiliano Martinez, revelou que tem propostas de 10 clubes da Europa e não garante seu futuro na equipe inglesa. O argentino, que ocupou a titularidade após lesão de Leno, fez boas apresentações na reta final da temporada, foi importante na conquista do título da Copa da Inglaterra e, em entrevista ao “Marca”, afirmou que quer mais minutos.
- Eu quero ficar no Arsenal, mas se eu tiver mais minutos. A nível pessoal, tenho boa idade, estou em confiança de jogo que preciso somar a maior quantidade de minutos possíveis. Estou na mira de 10 clubes da Europa, mas não posso dizer quem são, pois não há nada concreto. Não tenho a situação clara com o Arsenal.
Martinez disse que se não ficar pelo futebol inglês, gostaria de retornar à Espanha, onde teve uma passagem irregular pelo Getafe. O argentino também elogiou o técnico Mikel Arteta e sua forma de trabalhar com os Gunners neste projeto ambicioso de recuperar o prestígio de um dos maiores times do país.

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