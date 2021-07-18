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Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, sobre jogar com Messi: 'Me tornei um Super Saiyajin'

Arqueiro do Aston Villa foi decisivo na conquista da Copa América, principalmente na disputa de pênaltis contra a Colômbia na semifinal do torneio sul-americano...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 12:57
Crédito: Emiliano Martínez diz que incorporou um Super Saiyajin ao lado de Messi (NELSON ALMEIDA / AFP
Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa e um dos principais nomes da conquista da Copa América com a Argentina, falou sobre a importância em atuar ao lado de Lionel Messi. Em entrevista ao "Olé", o arqueiro se comparou a um personagem do ânime Dragon Ball Z.- Sou um torcedor argentino que cheguei no meu sonho. Não sei quantas Copas Américas e Mundiais vi Messi jogar. Todos querem atuar com o melhor do mundo e vê-lo me gerava uma segurança e vi a minha melhor versão. Você assistia Dragon Ball Z quando era criança? Eu sou o Vegeta e quando joguei com Messi me tornei um Super Saiyajin.
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Martínez afirmou ter se surpreendido com o jeito do maior jogador do século e contou histórias de bastidores da última competição sul-americana.
- Jogamos truco eu, Marchesin e Musso contra Messi, Paredes e De Paul por praticamente 20 ou 30 noites. É uma pessoa normal, legal e alguém que queria muito (conquistar) algo com a seleção. E ele nos transmitia isso, a vontade de ganhar como um animal. Como não iríamos querer ganhar?
Emiliano Martínez ganhou suas principais chances como titular na equipe de Scaloni na Eliminatória para a Copa do Mundo disputada no início de junho. Durante a Copa América, o goleiro teve participação decisiva na semifinal contra a Colômbia ao defender três pênaltis após o empate no tempo regulamentar.

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