Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, sobre jogar com Messi: 'Me tornei um Super Saiyajin'

Crédito: Emiliano Martínez diz que incorporou um Super Saiyajin ao lado de Messi (NELSON ALMEIDA / AFP

Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa e um dos principais nomes da conquista da Copa América com a Argentina, falou sobre a importância em atuar ao lado de Lionel Messi. Em entrevista ao "Olé", o arqueiro se comparou a um personagem do ânime Dragon Ball Z.- Sou um torcedor argentino que cheguei no meu sonho. Não sei quantas Copas Américas e Mundiais vi Messi jogar. Todos querem atuar com o melhor do mundo e vê-lo me gerava uma segurança e vi a minha melhor versão. Você assistia Dragon Ball Z quando era criança? Eu sou o Vegeta e quando joguei com Messi me tornei um Super Saiyajin.

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Martínez afirmou ter se surpreendido com o jeito do maior jogador do século e contou histórias de bastidores da última competição sul-americana.

- Jogamos truco eu, Marchesin e Musso contra Messi, Paredes e De Paul por praticamente 20 ou 30 noites. É uma pessoa normal, legal e alguém que queria muito (conquistar) algo com a seleção. E ele nos transmitia isso, a vontade de ganhar como um animal. Como não iríamos querer ganhar?